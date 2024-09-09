وقال المرسوم “إن رئيس الجمهورية، وبعد الاطلاع على: الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعاد به العمل والمعدل في السنوات 2006، 2012 و2017، والمرسوم رقم 92 مكرر، الصادر بتاريخ 09 يونيو 2023، والقاضي باستدعاء دورة استثنائية للجمعية الوطنية،

برسم:

المادة الأولى: تختتم الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024..

المادة 2: ينشر هذا المرسوم وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان البرلمان بدء يوم السبت الماضي، جلسة نقاش السياسة العامة للحكومة التي أعلنها الوزير الأول المختار ولد أجاي في خطابه أمام الجمعية الوطنية قبل أيام.