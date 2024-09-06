ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني، اليوم، مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965، والمتعلق بالأحكام الجنائية الخاصة بنظام الهجرة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا تناول فيه تفاصيل مشروع القانون وأهدافه الرئيسية.

وتأتي مناقشة هذا المشروع وسط قلق متزايد من قبل الحكومة الموريتانية بشأن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وكان الوزير الأول المختار ولد أجاي قد كلف لجنة فنية بإعداد تقرير مفصل خلال خمسة عشر يومًا لمراجعة القوانين الحالية واقتراح إجراءات جديدة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.