وقعت جهة نواكشوط، على هامش النسخة الأولى للمنتدى الإفريقي الحضري، مذكرة تفاهم مع مدينة دير داوا الإثيوبية، تشمل مجالات الرياضة والثقافة والسياحة والتجارة والبنى التحتية والتنمية المستدامة والتعليم.

المذكرة التي وقعتها رئيسة الجهة فاطمة بنت عبد المالك، تشمل أيضا تبادل التجارب والخبرات.

وقدمت رئيسة الجهة ، خلال المؤتمر المنظم من طرف الاتحاد الإفريقي، عرضا عن التحديات المناخية والبيئية لمدينة نواكشوط، وكذا أهم الأنشطة المنفذة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقوية صمود المدينة.

وقال رئيسة الجهة إن هذا المنتدى فرصة كبيرة لمدينة نواكشوط ومثيلاتها من المدن الإفريقية لنقاش التحديات المشتركة والعمل على تبادل التجارب واستقطاب الشركاء التنمويين لمواكبة الخطط التنموية المحلية.

كما شكرت السيدة الرئيسة الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية على هذه المبادرة الأولى من نوعها، كما نوهت بشركاء نواكشوط المواكبين لمشاريعها التنمية الرامية إلى تكملة الجهود الحكومية لتوفير الخدمات لساكنة نواكشوط.