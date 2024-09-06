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وزارة التجارة تطلق حملة لإنفاذ أسعار المواد الأساسية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلقت وزارة  التجارة والسياحة السيدة زينب احمدناه، حملة  إنفاذ وتعليق لائحة أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، والتحسيس عبر أسواق العاصمة؛ بدءًا من سوق “شارع الرزق” بتفرغ زينة ؛ تنفيذا  لبروتوكول الاتفاق الذي تم التوصل إليه  بين وزارة التجارة والسياحة واتحاديتي التجار والزراعة.

‏‎وتشمل الحملة – بحسب ما أعلن عنه – بدء تعليق لائحة الأسعار، والتحسيس حول إلزامية التسريع في إنفاذها؛ في إطار المجهود الحكومي الهادف إلى تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق.

‏‎وشددت وزيرة التجارة زينب بنت احمدناه خلال إطلاق الحملة على ضرورة الالتزام والاستجابة الفورية لما تم تحديده وفق لبرتكول الموقع عليه مع اتحاديتي التجار والمزارعين؛ على مستوى تخفيض وتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقالت إن هذا التخفيض يأتي استجابة لبرنامج الحكومة الجديدة القاضي بالتقليل ما أمكن من هامش الربح سواء في الجملة عند(الموردين) أو نصف الجملة عند(الموزعين) او على مستوى محلات التجزئة(المسقط).

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