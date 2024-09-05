أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، عن تقديم دعم مالي بقيمة 50.7 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال قمة الصين وأفريقيا في بجين.

وقال شي جين بينغ إن الدعم يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والدول الإفريقية، مع تعهد بتوفير مليون وظيفة جديدة في القارة.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين الصين وأفريقيا تمر بأفضل فتراتها التاريخية، مشيراً إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 167.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.

وأرسلت الصين خلال العقدين الماضيين مئات الآلاف من العمال والمهندسين إلى أفريقيا لتنفيذ مشاريع ضخمة، ما أتاح لها الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية بالقارة مثل النحاس والذهب والليثيوم.

وتسعى الصين عبر هذه الاستثمارات لتعزيز نفوذها في أفريقيا، حيث تستمر في تصدير منتجاتها، بما في ذلك السيارات والمعدات الإلكترونية، بينما تعتمد وارداتها من إفريقيا بشكل أساسي على المواد الخام مثل النفط والغاز والمعادن.