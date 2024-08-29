أعلنت رابطة العمد الموريتانيين، عن تبنيها لميثاق البناء الأسري، الذي أطلقه رجال الأعمال الموريتانيون، معتبرة أنه سيساهم في تعزيز قيم الدين الحنيف والتضامن الاجتماعي.

وأكدت الرابطة خلال اجتماع عقدته مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، التزامها الكامل بتطبيق بنود الميثاق على أعضائها وأسرهم، مع الدعوة لنشره بين المواطنين وجعله تقليدًا محترمًا في المجتمع ومتعهدة بالعمل على تسهيل تنفيذه في دوائرها الشعبية ودعم هذه المبادرة القيمة.

وكان عدد من رجال الأعمال الموريتانيين قد أصدروا ميثاقًا يتعهدون فيه بمحاربة مظاهر البذخ والتبذير، خلال مناسبات الزواج.