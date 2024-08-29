قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، إن مستوى جودة خدمات الاتصال في البلاد غير مقبولة، وهي وضعية لا يمكن أن تستمر.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تغطية الاتصالات وجودة خدماتها.

وأضاف خلال الاجتماع أن الحكومة ملزمة بتحسين مستوي تغطية وجودة الاتصالات في البلد، لأن وضعية هذه الخدمات غير مقبولة.

وحسب ما نشرت الوزارة الأولى في بيان لها فقد ألزم الوزير الأول القطاع الوصي بضرورة إلزام مقدمي خدمات الاتصالات، بالالتزامات الواردة في دفاتر الالتزامات، وضرورة مضاعفة الجهود من أجل الإسراع في تكثيف تغطية الشبكة وتحسين جودتها.

وأضف البيان أن الوزير الأول طالب اللجنة الفنية بإعداد تقرير متابعة يرفع إلى اللجنة الوزارية في أقرب الأوقات.