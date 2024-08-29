نظم عشرات الدكاترة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي، وقفة احتجاجية للمطالبة باكتتابٍ سريع وشامل لتوظيفهم، وذلك سدا للنقص الحاصل في الكادر الأكاديمي.

وقال الدكاترة المتعاونون إن اكتتابهم سيوفر فرص عمل دائمة لهم، وسيسهم في تحسين جودة التعليم.

وأكد الدكاترة أن اكتتابهم سيساهم كذلك في تحقيق استقرار وظيفي للكوادر الأكاديمية، التي تؤدي دورا حيويا في منظومة التعليم العالي.