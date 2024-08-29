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الخميس, 29 أغسطس
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موري آلو Mauritel
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Mauritel

دوريات موريتانية سنغالية مشتركة لمكافحة الهجرة والتهريب

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
قال الجيش الموريتاني، إن القوات البحرية الموريتانية والسنغالية، سيرت دوريات مشتركة، تحت إشراف المراكز العملياتية البحرية للدولتين خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف الجيش في منشور له أن هذه الدوريات المشتركة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين القوات البحرية للبلدين، لغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، والصيد غير القانوني، وجميع أنواع التهريب غير المشروع بشكل فعال.
ووأكد البيان أن “هذه العمليات المشتركة بين موريتانيا والسنغال، جسدت إرادة التعاون والتنسيق الأمني وحسن الجوار بين البلدين”.
وأشار البيان إلى أن هذه الدوريات تدخل في إطار تأمين الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، ضد التهديدات المختلفة المتعلقة بالأمن البحري.
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موري نت
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