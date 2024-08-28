أعلنت الحكومة الموريتانية أنها قررت عدم منح أي مقعد دراسي أو منحة للطلاب الموريتانيين الذين حصلوا على شهادة الباكلوريا لهذا العام.

جاء هذا القرار في تعميم أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد امين، اليوم الأربعاء، موجه إلى الملحقين الثقافيين في السفارات الموريتانية بالخارج.

وشدد التعميم على ضرورة التزام الملحقين الثقافيين بهذا القرار وتنفيذه بدقة في كافة البعثات الدبلوماسية المعنية.

ويأتي القرار الجديد بعد يومين من إعلان الوزارة عن وقف ابتعاث الطلاب الناجحين في الباكلوريا للدراسة في الخارج، مع اقتصار الابتعاث على مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية التعليم العالي الوطني وقدرته على استيعاب جميع الناجحين في الباكلوريا، والتي بلغت نسبتهم 98.5% في السنة الجامعية الماضية.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذا الإجراء يعكس التقدم الملحوظ في نظام التعليم العالي في موريتانيا منذ عام 2019، والذي شهد زيادة في عدد المؤسسات التعليمية وتوسيع قدرتها الاستيعابية، وتحسين الظروف الدراسية للطلاب.

وأضافت أن هذا التقدم يساهم في تعزيز فرص تشغيل الخريجين وتطوير الكفاءات الوطنية. وتهدف الوزارة إلى توفير فرص تعليمية متميزة لنسبة 1.5% من الطلاب المتفوقين، الذين سيتم توجيههم للحصول على تكوين أعلى جودة وأقل تكلفة محلياً، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الوطني.