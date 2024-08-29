قالت وزارة التجارة والسياحة، إنها اتفقت مع اتحادية التجارة، على “⁠وضع آلية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وتنظيم لقاءات دورية وتبادل المعلومات حول كل الأمور التي تهم المواطن والتي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة واتحادية التجارة”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزير التجارة زينب بنت أحمذناه ضم مسؤولي القطاع المعنيين من جهة، ورئيس وأعضاء اتحادية التجارة من جهة أخرى، بحث ضمان التموين المستمر للسوق واستقرار الأسعار وخاصة أسعار المواد الضرورية الأكثر استهلاكا.

واتفق الجانبان على “⁠التعهد بالتصريح المنتظم بالمخزون والطلبيات قيد التنفيذ، لجعل الجهات المختصة علي إلمام دائم بوضع السوق الوطني للمواد الاساسية”.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها، “⁠العمل على وضع أسقف مناسبة لأسعار المواد الأساسية، انطلاقا من هيكلة الأسعار التي ستعدها الوزارة بالتعاون مع اتحادية التجارة”.

كما اتفق الجانبان على “التعهد بالانصياع التام لكل مايخدم المصلحة العامة، ومد يد الشراكة القائمة على مصلحة المواطن و ضمان استقرار السوق الوطني للمواد الاساسية”.