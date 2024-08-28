أوفد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته الرئيس الدوري لمنظمة “الاستثمار في نهر السنغال”، المفوض محمد عبد الفتاح كمبعوث خاص إلى قادة الدول الأعضاء في المنظمة، حاملاً رسالة مكتوبة منه.

وأفادت منظمة استثمار نهر السنغال في بيان لها، أن هذه المهمة تأتي في إطار التزام قادة الدول الأعضاء بتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للمنظمة.

وتشمل المشاريع بناء محطات للطاقة الكهرومائية في كوكوتامبا وغورباسي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الاستثمار المناخي (PIC) التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، وفقاً للبيان.

وبدأ المبعوث الخاص مهمته من العاصمة المالية باماكو، حيث التقى يوم الثلاثاء 27 أغسطس الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودفع عجلة تنفيذ المشاريع التي تسهم في التنمية الإقليمية، وفق المنظمة.