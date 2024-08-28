أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات أنقذت 485 مهاجرًا غير نظاميين وصلوا إلى جزر الكناري على متن أربعة قوارب خشبية خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت هذه المصادر، إن السلطات انقذت 244 مهاجرًا ونقلتهم إلى ميناء “لا ريستنغا” لتلقي الرعاية الصحية.

وفي عملية أخرى، أنقذت فرق الإنقاذ الإسبانية 120 مهاجرًا، بينهم امرأة في حالة خطيرة، على بعد 590 كيلومترًا جنوب جزيرة “جران كناريا”.

وأشارت إلى أن السلطات تمكنت صباح اليوم الأربعاء من إنقاذ 121 مهاجرًا بالقرب من جزيرة “إل هييرو”.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تتصاعد فيه أزمة الهجرة، حيث بدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز جولة إلى غرب أفريقيا تشمل موريتانيا وغامبيا والسنغال، بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قال سانشيز إن إسبانيا ملتزمة بتحقيق هجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.

وأضاف سانشيز أن الهجرة لا ينبغي أن تُفهم كمشكلة، بل “كحاجة تنطوي على بعض التحديات، ويجب إيجاد حلول تضمن أن تكون الهجرة نظامية ومنظمة، بما يعود بالفائدة على دول المصدر والاستقبال”.

وأشار إلى أن إسبانيا، كونها دولة كانت في السابق مصدرة للمهاجرين، تفهم جيدًا قضية الهجرة، وأنها تعتبرها قضية أخلاقية وإنسانية.

ولفت إلى أن المهاجرين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الإسباني والنظام العام للمعاشات.