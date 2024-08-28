قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يعول على الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز سانشيز لتسهيل الهجرة الشرعية للمواطنين الموريتانيين إلى إسبانيا وأوروبا، وتشجيع الهجرة الدائرية للشباب الموريتانيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الموريتاني ورئيس الحكومة الاسيانية، في نواكشوط، طالب خلاله الرئيس الموريتاني بإعفاء جوازات السفر الوطنية الرسمية (جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل) من تأشيرة “شنغن”.

وعير ولد الغزواني خلال المؤتمر عن “تقدير موريتانيا الكبير لمواقف إسبانيا المشرفة والشجاعة من القضية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الذي يعاني ولا يزال يرزح تحت الاحتلال”.