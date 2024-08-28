سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات من الأمطار على مستوى ولايتي آدرار و انشيري شمالي البلاد، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي: