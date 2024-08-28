سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات من الأمطار على مستوى ولايتي آدرار و انشيري شمالي البلاد، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
* ولاية آدرار
– مقاطعة أطار:
يغرف…………………………… 20 ملم
البطحه………………………… 16 ملم
عين أهل الطايع………….. 15 ملم
المعذر………………………… 15 ملم
راس أطارف……………….. 09 ملم
أكني………………………….. 07 ملم
أطار…………………………… 06 ملم
أكادير…………………………. 05 ملم
أطواز…………………………. 04 ملم
شوم………………………….. 02 ملم
– مقاطعة أوجفت :
المعدن……………………… 35 ملم
أنتيركنت……………………. 27 ملم
رك فرعون…………………. 15 ملم
بلد الطيب………………… 15 ملم
المداح………………………. 09 ملم
أوجفت……………………… 08 ملم
أنتيرجيت…………………… 03 ملم
-مقاطعة ودان :
ودان…………………………. 13 ملم
-مقاطعة شنقيط :
شنقيط……………………… 01 ملم
*ولاية إينشيري
-مقاطعة أكجوجت :
ربط أهل كركوب………. 03 ملم
أكجوجت…………………… 01 ملم