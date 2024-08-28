أجرى المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية “ملاذ”، تمرينا في إطار سلسلة التمارين الدورية التي يقوم بها المركز، من أجل وضع الفرق في كامل التأهب والاستعداد والجاهزية تحسبا لأي طارئ في مجال الصحة العمومية، خاصة ما يتعلق بجدري القردة.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، فإن خصوصية التمرين الحالي تتمثل في محاكاة افتراضية للتعامل مع حالة من مرض وباء جدري القردة الذي ظهر مؤخرا ببعض الدول الافريقية.

وأكد مدير المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية، المقدم الطبيب محمد بوي اسويلم، أن هذا التمرين تمثل في محاكاة افتراضية في التعامل مع حالة من وباء جدري القردة.

مؤكدا أن موريتانيا ما تزال حتى الآن خالية من أي إصابة بهذا المرض، ولكن التعليمات التي صدرت من وزير الصحة تؤكد على وضع الفرق بالمركز الوطني للطوارئ في حالة تأهب قصوى، للتصدي لأي طارئ في مجال الصحة العمومية.

وأضاف مدير المركز أن الدروس المستخلصة من جائحة كورونا، كان من ضمنها إنشاء هذا المركز المعني بالاستجابة والتصدي لأي طارئ، أو وباء في مجال الصحة العمومية، كما وفرت الدولة للمركز جميع الوسائل والفرق المكونة والمدربة، والتجهيزات المطلوبة.