أعلنت الحكومة الإسبانية أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، سيحتاج الموريتانيون إلى تأشيرة عبور مطار للمرور عبر المناطق الدولية في المطارات الإسبانية.

وبحسب الحكومة الإسبانية، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن “جهود الحد من الهجرة غير النظامية”.

وذكرت السفارة الإسبانية في موريتانيا في بيان أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، 28 أغسطس، يستند إلى المادة 3، الفقرة 2 من قانون التأشيرات في منطقة شنغن.

وأوضحت السفارة أن “هذه الإجراءات تأتي كإجراء وقائي لمواجهة تزايد تدفق المهاجرين غير النظاميين”.

وأشارت السفارة إلى أن هذه التدابير لا تؤثر على الموريتانيين الذين يحملون تأشيرات إقامة، أو أنواعًا أخرى من التأشيرات أو بطاقات الإقامة التي تسمح بالدخول إلى منطقة شنغن.

ونوهت السفارة إلى أنه قد يتم إعادة تقييم هذه الإجراءات في حال تحسن الوضع.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى موريتانيا ضمن جولة أفريقية تشمل أيضًا غامبيا والسنغال.

ويسعى سانشيز من خلال هذه الجولة إلى تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأكيد دعم إسبانيا لهذه البلدان في مواجهتها للتحديات المتعلقة بالهجرة.