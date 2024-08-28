قال المدير الأكاديمي للمدرسة العليا متعددة التقنيات بوليتكنيك (polytechnique) محمد عالي ولد لولي، إن “الإجراءات المتعلقة بوقف ابتعاث الطلاب المتفوقين في الباكلوريا للدراسة في الخارج تم تضخيمها ” معتبراً أن الوزارة تعمل على استيعاب وتقديم ماهو مناسب لأغلبية الناجحين.

وأضاف في حديث لصحراء24، إن الوزارة ابتعثت العام 162 طالباً من أصل 10 آلاف ناجح، وهو ما يمثل 1.5% فقط، وفي هذا العام (2024)، ارتفع عدد الناجحينإلى 17 ألف طالب، وعدد المنح، الذي كان يبلغ 160 منحة، لا يتجاوز واحداً في المئة”.

وأشار ولد لولي، إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين استيعاب وتكوين 99% من الطلاب محلياً.

وأوضح أن القرار لا يعني التقليل من قيمة الـ160 طالباً المتفوقين، خاصة في شعبة العلوم، لافتاً إلى أن المتفوقين في شعبة الرياضيات لم يحصلوا على منح منذ عشر سنوات.

وشدد المدير الأكاديمي لبولتكنيك، على أن معظم الطلاب الممنوحين العام الماضي، توجهوا لدراسة تكوينات متوسطة لا تتناسب مع مستوى تميزهم فيالباكلوريا.

ولفت إلى أن الوزارة ترى أن الدراسة في الجامعات المحلية، لاسيما للـ40 طالباً الذين كانوا يُبتعثون عادة لدراسة الطب في الخارج، تعد الأنسب لمصلحتهم.

وتابع: “وفقاً لشهادات المؤطرين والطلاب، فإن دراسة الطب في موريتانيا تقدم جودة أعلى مقارنة بالدراسة في الخارج”.

واعتبر لولي أن قرار الوزارة يعزز مصلحة التعليم المحلي، حيث تم توجيه الـ40 طالباً المتفوقين في شعبة العلوم لدراسة الطب في جامعة نواكشوط،التي تم توسيع قدرتها الاستيعابية لتستوعب 400 طالب بدلاً من 208 في العام الماضي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا قد أعلنت في وقت سابق عن قرار جديد يقضي بتوقف منح الطلاب الناجحين في البكالوريا للدراسة في الخارج، حيث سيقتصر الابتعاث على مرحلتي الماجستير والدكتوراه فقط.