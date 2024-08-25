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Mauritel

مقتل 20 مدنيا في شمال مالي

أحمد كليبواسطة
Members of the FAMA (Mali Armed Forces) patrol in the streets of Gao, on July 24, 2019, a day after suicide bombers in a vehicle painted with UN markings injured one French, several Estonian troops and two Malian civilians in an attack on an international peace-keeping base in Mali. - Malian authorities have struggled to improve security since France intervened in 2013 to drive back Islamic insurgents in the north. Around 4,000 French troops are deployed under Operation Barkhane alongside the MINUSMA peacekeeping force of around 15,000 soldiers and police. (Photo by Souleymane Ag Anara / AFP)

قال متمردو الطوارق إن 20 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة، الأحد، على بلدة تينزاواتن في شمال مالي، قرب الحدود الجزائرية، وفق رويترز وفرانس برس.

وأفاد الانفصاليون بأن “جيش المجلس العسكري المالي والمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر… نفذوا عدة ضربات بطائرات مسيّرة أقلعت من بوركينا فاسو في تنزاواتن، على بعد أمتار من الأراضي الجزائرية”.

وأكد مسؤول في منظمة غير حكومية محلية “مقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم أطفال، بنيران طائرات مسيّرة الأحد”. وقال مسؤول محلي متقاعد لوكالة فرانس برس إن هناك ما لا يقل عن 20 قتيلا.

ونفذت مالي ضربات جوية على أهداف للمتمردين في تنزاواتن وما حولها بعد قيام المسلحين الطوارق ومتشددين إسلاميين بقتل عدد كبير من الجنود الماليين وآخرين من مجموعة “فاغنر” الروسية بالقرب من البلدة في يوليو.

وقال متمردو الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مسلحي “فاغنر” و47 جنديا ماليا. وقالت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم “القاعدة” إنها قتلت 50 من المرتزقة الروس و10 جنود ماليين.

وأقر الجيش المالي ومجموعة “فاغنر” بخسائر كبيرة من دون تقديم حصيلة دقيقة.

وتعد هذه الخسارة بين الأكبر التي تتكبدها مجموعة “فاغنر” في أفريقيا، منذ تدخلها قبل عامين لمساعدة المجلس العسكري في مالي بمحاربة الجماعات المتمردة.

وقال رئيس الوزراء المالي، شوغيل كوكالا مايغا، حينها، إن في “تنزاواتن، خسرنا معركة” لكننا “لن نخسر الحرب ضد الإرهابيين أبدًا”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “الوقوف بحزم” إلى جانب باماكو بعد هذه الانتكاسة القاسية.

ورد الجيش المالي في الأيام التالية بغارات بطائرات مسيرة على المنطقة، أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، لاسيما عمال مناجم ذهب، من الأجانب.

Mauritel

موري نت
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