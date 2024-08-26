أعلنت الدنمارك الاثنين أنها ستغلق سفارتيها في مالي وبوركينا فاسو كجزء من استراتيجيتها الجديدة في إفريقيا حيث أدت الانقلابات العسكرية “إلى الحد بشكل كبير من مجال التحر ك في منطقة الساحل”.

وقالت الدنمارك إنها ستفتح سفارات في السنغال وتونس ورواندا وتزيد عدد موظفي سفاراتها في مصر وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا.

وبعد إغلاق السفارات في باماكو وواغادودو، سيتم تعيين ممثل خاص لمنطقة البحيرات العظمى الإفريقية ومنطقة الساحل”، على حد قولها.

لجأت مالي وبوركينا فاسو إلى روسيا ومجموعة فاغنر للمرتزقة التابعة لها بعدما سيطر قادة عسكريون على السلطة عامي 2020 و2022 على التوالي.

وتدهورت علاقات مالي بالبلدان الأوروبية مؤخرا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر المجلس العسكري في مالي السفيرة السويدية بمغادرة البلاد بعدما انتقد أحد الوزراء السويديين تأييد مالي لروسيا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن إعادة ترتيب بلاده للأولويات في إفريقيا يأتي بينما تهدف الدنمارك والاتحاد الأوروبي ليكونا “الشريك المفض ل” في وقت تجد القارة نفسها مضطرة لات خاذ قرار بشأن إن كانت “ستتقارب أكثر مع الشرق أو الغرب”.

وقال “لدينا مصلحة واضحة في البلدان الإفريقية التي تتطلع إلينا في أوروبا بينما ترسم مسار مستقبلها”.

وأضاف “علينا إظهار أننا نقد م بديلا جذابا للنفوذ الصيني والروسي في القارة”.

وستركز الاستراتيجية الدنماركية الجديدة بشكل كبير على زيادة التجارة ومبادرات المياه.

وتنوي الدنمارك في السنوات المقبلة تقديم مساعدات بقيمة مليار كرونر (150 مليون دولار) في إطار التنمية من أجل مشاريع مياه ثنائية في إفريقيا و425 مليون كرونر في العام 2025 وحده.