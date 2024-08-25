انطلقت بمدينة الطينطان بولاية الحوض الغربي، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الرعاة الدولي، بمشاركة عدة فرق من البلديات التابعة للطينطان، وأخرى من خارج الولاية.

وقال رئيس المهرجان محمد فال ولد بوخوصه، إن الحلم بدأ يتحقق في جعل الطينطان وجوارها «عاصمة دائمة للتنمية والثقافة والسياحة، من خلال إحياء تراثها وتسليط الضوء على موروثها العلمي.

ولد بوخوصه الذي كان يتحدث عبر الفيديو، بسبب مشاغل منعته من الحضور، أضاف أن من أهداف المهرجان الكبرى أن يعود إلى منطقة الطينطان «كل من هاجروا منها بسبب عزلتها وضعف مقومات الحياة فيها».

وأضاف: «لقد رأيت ما كان بالنسبة لي حلما مستحيلا، رأيته يتحقق أمام ناظري في ما يشبه المعجزة، وتساءلت ما قيمة أي فكرة إذا لم تجد من يؤمن بها وينفذها على أرض الواقع.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض مسرحية في فضاء مفتوح، ووصلات من الفلكلور الشعبي، ومشاركة عدد من الشعراء والفنانين، بالإضافة إلى تنظيم عدة مسابقات.