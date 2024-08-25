أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية اليوم الأحد، وفاة طفل غرقا، وتسجيل خسائر في بعض المؤسسات التعليمية والمنازل والمحاور الطرقية، بسبب الأمطار التي شهدتها بعض مناطق البلاد.

ففي الحوض الشرقي تضررت بعض الفصول الدراسية والمنازل في قرى آكوينيت وأمات لعكاريش

وفي ولاية كوركول تضررت بعض المنازل، وتوفي طفل غرقا، وتضرر المحور الطرقي الرابط بين كوب أهل اليماني وفم لكليته.

وفي ولاية كيديماغا شهدت مقاطعة ولد ينج انجرافات كبيرة للتربة، وأصبحت الانجرافات تهدد بعض المساكن و مواشيهم على مستوى حي أهل امهيدي ببلدية لحرج.