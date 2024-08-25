قُتل ما بين 100 و200 شخص في هجوم شنه مسلحون يوم السبت في بلدة بارسالوجو بوسط بوركينا فاسو، بحسب مصادر أمنية.

الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين وجنود ومتطوعين في الجيش، كما فُقد عدد من العسكريين.

وقالت مصادر أمنية، إن المسلحين استولوا على أسلحة، بما في ذلك سيارة إسعاف عسكرية.

ونقل 140 مصابًا إلى مراكز صحية، حيث أُعيد استدعاء جميع العاملين في قسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي في كايا لمعالجة الجرحى الذين نُقلوا جواً.

وقع الهجوم أثناء حفر السكان المحليين خنادق، بناءً على تعليمات من الجيش لإبطاء تقدم الجماعات المسلحة.

ووفقًا لمصدر محلي، فإن السكان تعرضوا لإطلاق نار كثيف أثناء العمل، مما أثار الذعر في البلدة.