انطلقت ليل الثلاثاء/الأربعاء في مدينة الرشيد، بولاية تكانت وسط موريتانيا النسخة الرابعة من أيام الرشيد نسخة الراحل سيدي أحمد ولد أجه.

المهرجان الذي يستمر أربعة أيام تتخلله العديد من الأنشطة الثقافية والطبية والرياضية والترفيهية.

وقال الوالي المساعد لولاية تكانت محمد عبد الله يسلم سيدي حبيب، الذي افتتح المهرجان باسم وزير الثقافة، إنه مناسبة لإبراز تاريخ هذه المدينة وموروثها الثقافي الزاخر، واستحضار إسهاماتها المتميزة في الجهاد بكل معانيه.

وأضاف أن المهرجان يكتسي أهمية كبيرة، لما له من دور في التعريف بالتاريخ الوطني المشرف، وترسيخ قيم الوطنية والتطور والتعاضد.

من جهته قال نائب رئيس جهة تكانت يحيانه ولد أحمد الشيخ، إن المهرجان يتميز تنظيمه كل سنة بثلاثة أبعاد مهمة، هي التعارف والتواصل وبث روح التطوع، مقدما الشكر للقائمين عليه من أبناء الرشيد.