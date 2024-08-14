أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، في بلاغ لها، عن تخصيص رقم “لمن لديه قضية مع الشرطة يود إبلاغها للمدير العام للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ، أن الإدارة وضعت الرقم 190 “تحت تصرف المواطنين والمقيمين لإبلاغ المدير العام للأمن، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين بشكاياتهم من الشرطة.

وأكدت أن الرقم يعمل في أوقات الدوام الرسمي”من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشر زوالا”.

وأشار البيان إلى أن الرقم “كان يعاني من مشاكل فنية” تم التغلب عليها.

وكان المدير العام للأمن الوطني قال في تعميم صادر عنه في وقت سابق إن “عناصر الشرطة المكلفين بنقاط التفتيش عند مداخل المدن، والمحاور الطرقية، ومعابر الحدود، باتوا يركزون جهودهم على الحصول عائد مالي خلافا للمهام الأمنية المسندة إليهم، حسب قوله.

وطالب قيادة هذه العناصر بالعمل على القضاء على هذا السلوك، الذي وصفه بـ”المشين”، أنه لن يعفي أي منستوى قيادي من مسؤوليته بهذا الخصوص.