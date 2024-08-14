أعلنت قيادة أركان الجيوش الموريتانية، عن تنظيم مسابقة لاكتتاب طلبة ضباط صف ممرضين، لم يحدد عددهم.

وقال بيان صادر فرقة التكوين التابعة للأركان العامّة للجيوش بموريتانيا، إنها تدعو الشباب الموريتاني، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، والرّاغبين في الانضمام لصفوف الجيش الوطني، إلى إيداع ملفاتهم ابتداء من يوم غد الخميس.

وأضاف البيان، أن آخر موعد لاستقبال الملفات هو 23 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الملفات يمكن دفعها عبر منصة الجيش.

واشترط الجيش على المتقدمين للاكتتاب، عدم الارتباط بأي التزام، مع تصريح بالشرف، والقدرة البدنية، وشهادة ممرض، والجنسية الموريتانية.

وأشار البيان إلى أن المسابقة ستجرى في مادة التخصص والثقافة العامة، وبعد تجاوز الامتحان على المعني إحضار نسخة من شهادة ممرض دولة في التمريض أصلية، ونسخة من شهادة الميلاد وبطاقة التعريف وشهادة تبريز صالحة لمدة 3 أشهر، و8 صور شمسية.