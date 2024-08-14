قال المدير العام للصحة العمومية، محمد محمود ولد اعل محمود، إن إحصائيات المسح الديمغرافي والصحي لعام في موريتانيا، أظهرت أن نسبة تعاطي التبغ بين الرجال وصلت نسبة 16،2% فيما وصلت نسبة متعاطي التبع بين النساء 2،1%.

جاءت تصريحات ولد أعل محمود، خلال ورشة فنية مخصصة لتقوية القدرات حول التطبيق والامتثال لمكافحة التبغ في موريتانيا، بين فيها أن هذه الأرقام تستدعي اتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة هذا التحدي الصحي.

وأضاف أن موريتانيا أقرت القانون رقم 020 -2018 في السادس من يونيو، والذي يهدف إلى تنظيم إنتاج واستيراد وتوزيع وتسويق واستهلاك التبغ ومشتقاته، مشيرا إلى أن تفعيل هذا القانون يتطلب مشاركة فعالة من كل القطاعات المعنية للقيام بالدور المطلوب منها لضمان تنفيذه بنجاح.

وأشار مدير الصحة إلى أن التبغ يشكل أحد أبرز التحديات الصحية، إذ يؤدي إلى وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.

من جهتها أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية بموريتانيا، شارلوت افاتي انجاي، أن الهدف من هذه الورشة هو تعزيز فهم سياسات وقوانين مكافحة التبغ على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى تعزيز القدرات في مجال إنفاذ قانون مكافحة التبغ، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التبغ بين مختلف القطاعات الحكومية المكلفة بإنفاذ القانون.