أعلنت السلطات الموريتانية في ولاية آدرار شمالي موريتانيا، تدريب 100 متطوع على أعمال الإغاثة، في إطار خطة لمواجهة آثار الأمطار المتوقعة في الولاية.

وقال والي آدرار عبد الله ولد محمد محمود، خلال اجتماع ضم الصحافة الجهوية ورؤساء منظمات المجتمع المدني إن الخطة شملت تعبئة رؤساء الأحياء لتوجيه السكان بالابتعاد عن مجاري المياه، والمنازل المهددة بالسقوط، مشيرا إلى أنه تم إرسال فرقة للتدخل من طرف قطاع التجهيز تعمل حاليا على إصلاح الممرات الطرقية الجبلية والاعطاب الموجودة في الصالات.

وأوضح الوالي أن خطة الطوارئ تحتوي على العديد من الجوانب من بينها تجهيز فرق استشفائية، واعتماد خطة لنظافة المدينة، وتحديد نقاط تجمع المياه ومناطق الإيواء ولجان الإحصاء والإشراف.

وأشار إلى أن اللجنة الجهوية للطوارئ تم تزويدها حتى الآن بصهريجين لشفط المياه، مبينا أن كافة الإجراءات الاستباقية تم اتخاذها بغية التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد الوالي أن مفوضية الأمن الغذائي على أتم الاستعداد للتدخل، حيث تم فتح مخزن جديد للمؤن في بلدية عين أهل الطايع، بالإضافة إلى جاهزية المخزون الاحتياطي المخصص للحالات الاستثنائية.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تشهد عدة ولايات بينها آدارا أمطارا قوية، قد تصل في بعض الأماكن إلى 90 ملمترا، مصحوبة بعواصف قوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.