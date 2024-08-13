اتخذت السلطات السنغالية، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة على السيارات التي تدخل أراضيها قادمة من موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس)، حددت بموجبها 90 يومًا كحد أقصى للفترة التي تقضيها هذه السيارات على أراضيها.

جاء ذلك في قرار صادر عن وزارة المالية والميزانية السنغالية، اليوم الثلاثاء، يحدد فترة صلاحية وثيقة السماح بعبور السيارات الموريتانية والغرب أفريقية.

وأوضح القرار أن هذه السيارات يسمحُ لها عند الحدود بالدخول لفترة ثلاثين يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة مدة 15 يومًا فقط (إجمالي 45 يومًا).

وفي السابق كانت وثيقة السماح التي تمنح عند الحدود مدتها عشرة أيام، قابلة للتجديد مرتين، كل واحدة منها 15 يومًا (أي في المجموع (45 يومًا).

وأضاف القرار الجديد أن مجموع فترة صلاحية وثيقة السماح يجب ألا يتجاوز 90 يومًا خلال العام، فيما كان في السابق غير محدد، وبالتالي كان الموريتانيون يخرجون بشكل متكرر لتجديد وثيقة السماح.

ويعد أكبر متضرر من القرار الجديد هو أصحاب السيارات الموريتانية التي تمارس النقل بين نواكشوط ودكار.