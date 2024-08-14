قال مصدر في الشركة الوطنية للماء، إن أزمة نقص المياه في بعض أحياء نواكشوط، سببها ارتفاع منسوب الطمي في نهر السنغال.

وأوضح المصدر في اتصال مع صحراء ميديا، أن نسبة الطمي في مياه النهر الواصلة لمنشئات آفطوط الساحلي وصلت مؤخرا إلى ألفي وحدة، وبدأت تنخفض لتصل ألف وحدة فقط.

وتوقع المصدر عودة تزويد العاصمة بالمياه، إلى طبيعتها قريبا في حال لم تسجل أمطار جديدة في المنطقة.

وتعتمد مدينة نواكشوط بنسبة كبيرة على مياه آفطوط الساحلي، التي تتم تصفيتها من مياه نهر السنغال، ومع موسم الأمطار من كل عام، يرتفع الطمي في مياه النهر، ما يجعل منشئات التصفية عاجزة عن التعامل معها.