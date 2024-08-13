وقالت الشرطة في منشور لها، إن ثلاثة من أفراد العصابة اعترفوا بتنفيذ خمس عمليات سطو على منازل ومحلات، كان آخرها عملية السطو على إحدى الوكالات البنكية، استولوا خلالها على مبلغ معتبر.

أعلنت الشرطة الموريتانية، توقيف عصابة تضم 12 شخصا، بعضهم من أصحاب السوابق في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.

وأضافت أن ثلاثة آخرين من أفراد العصابة، من أصحاب السوابق، كانوا يقومون بعمليات سطو على المنازل ليلاً، ويستخدمون أسلحة بيضاء خلال عمليات سطوهم.

وتضم العصابة كذلك أربعة أشخاص يمتهنون ببيع المخدرات في المنطقة، وقد تمت مداهمتهم داخل منزل في مقاطعة دار النعيم، حيث وجد بحوزتهم كمية من “الحجر المخدر”

وأشارت إلى أن من ضمن هذه الشبكة، التي وصفتها بـ”الإجرامية”، صاحب سوابق يمتهن ببيع المخدرات في المنطقة، وقد عُثر بحوزته على كمية معتبرة من “الحجر المخدر”، كما تم خلال العملية توقيف شخص يقوم ببيع الخمور في المنطقة، وقد عثر بحوزته على عدد من القنينات.