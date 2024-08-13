انطلقت اليوم الثلاثاء مسابقة دخول السنة الأولى والخامسة من ثانويات الامتياز.

ويشارك في هذه المسابقة 9742 مترشحا، بينهم 3097 لدخول السنة خامسة رياضيات، و6645 لدخول السنة الأولى إعدادية.

ويتوزع المشاركون في المسابقة على 33 مركزا، من ضمنهم 15 مركزا على مستوى ولايات الداخل.

وقالت وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم، هدى بنت باباه، إن المعلومات التي وصلتها من الداخل تؤكد أن الامتحانات تجري بصورة سلسة ومرضية طبقا للبرنامج والمنهجية التي اعتمتها الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة مفتوحة أمام المترشحين النظاميين الناجحين في مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية 2024، والحاصلين على 100 نقطة فما فوق بالنسبة للسنة الأولى من ثانويات الامتياز، وكذلك الناجحين في شهادة الدروس الإعدادية لنفس السنة بالنسبة لخامسة رياضيات من ثانويات الامتياز.

وذكرت الوزيرة بأن السلطات حريصة على تعزيز تميز تلاميذ هذه المدارس بصورة عامة، واعتماد التمييز الإيجابي لأبناء الطبقات الأقل حظا في التعليم لمواكبة زملائهم في مؤسسات الامتياز.