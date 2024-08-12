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الإثنين, 12 أغسطس
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الشرطة تحيل 5 أشخاص للعدالة بعد تلبسهم بحيازة المخدرات والخمور

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
الشرطة الموريتانية (صحراء ميديا)
أعلنت الشرطة الموريتانية، إحالة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أجانب، إلى القضاء بعد ضبط كميات من الكوكايين والمشروبات الكحولية بحوزتهم.
وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها ألقت القبض على المتهمين في العاصمة نواكشوط، وبحوزتهم 45 قنينة و37 علبة من الخمر.
وأضافت أن من بين المحالين للقضاء، ممثل لإحدى شركات النقل الجوى، ومواطن آسيوى، واثنان من جنسية إفريقية، وذالك بعد ضبطهم من طرف عناصر من مفوضية تفرغ زينة (3) متلبسين بحيازة 8,28 غرام من مخدر الكوكايين و45 قنينة خمر و37علبة من الخمر.
وأضافت الشرطة، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمكافحة الإتجار بالمخدرات والمواد المحظورة، وفق ما جاء في البيان.
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موري نت
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