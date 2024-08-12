أعلنت الشرطة الموريتانية، إحالة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أجانب، إلى القضاء بعد ضبط كميات من الكوكايين والمشروبات الكحولية بحوزتهم.

وقالت الشرطة في بيان، إن عناصرها ألقت القبض على المتهمين في العاصمة نواكشوط، وبحوزتهم 45 قنينة و37 علبة من الخمر.

وأضافت أن من بين المحالين للقضاء، ممثل لإحدى شركات النقل الجوى، ومواطن آسيوى، واثنان من جنسية إفريقية، وذالك بعد ضبطهم من طرف عناصر من مفوضية تفرغ زينة (3) متلبسين بحيازة 8,28 غرام من مخدر الكوكايين و45 قنينة خمر و37علبة من الخمر.