صادق مجلس إدارة شركة سوماسرت، المتفرعة عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، على مقترح للإداري المدير العام لشركة “سنيم” يقضي بتعيين مدير جديد للشركة خلفا لمديرها السابق الذي عين وزيرا في الحكومة.

واقترح مدير شركة “سنيم”، الإطار في الشركة سيد أعمر ولد الشيخ عبد الله مديرا عاما لـ”سوماسرت”، خلفا ليعقوب ولد سالم فال، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفا باللامركزية والتنمية المحلية.

وشركة سوماسيرت، هي شركة متفرعة عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، تتولى تقديم الخدمات الفندقية والإقامة لضيوف سنيم و خدمات مماثلة للسياح القادمين إلى البلاد.

وسوماسيرت وفق التقسيم المؤسساتي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، هي إدارة تابعة لها، يعهد بإدارتها لأحد أطر الشركة، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها مدير تابع للشركة أيضا.

وكانت شركة “سنيم” قررت بداية العام الجاري، تكليف شركة سوماسيرت، بتسيير خدمة نقل المسافرين بين مدينتي ازويرات وانواذيبو، وتحميل الممتلكات على متن القطار ، وذلك في إطار تحسين ظروف نقل المسافرين، ومحاولة الرفع من جودة خدمات النقل عبر القطار.