انطلقت صباح اليوم الاثنين، في موريتانيا، امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) لسنة 2024.

ويشارك في هذه الدورة 9297 مترشحا يتوزعون، على 34 مركزا، موزعين على شعب الآداب الأصلية، والعصرية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة الى الشعبة الفنية.

وقالت وزيرة التربية وإصلاح نظام التعليم، هدى بنت باباه، خلال جولة لها ف مراكز الامتحان إنها وقفت على مستوى تنظيم وسير الامتحانات في يومها الأول، واطلعت على المشاكل التي قد تطرح لاتخاذ الحلول الفورية لها لتفادي أي خلل يشوب العملية.

وطالبت الشركاء في العملية التربوية من نقابات ومدرسين وآباء، بالتعاون مع الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة، بوصفهم شركاء لا يمكن الاستغناء عنهم لتفعيل العملية التربوية.

وأكدت أن يد الوزارة ممدودة للجميع وأبوابها مفتوحة للعمل سويا مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ الاصلاح الذي تنتهجه الدولة حاليا في القطاع.