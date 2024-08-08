دعا المجلس الوطني لعمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين، إلى اجتماع فني وتشاوري لتدارس ما يلزم اتخاذه من اجرءات، إثر انهيار أجزاء من مسجد ولاته التاريخي بسبب السيول والأمطار.

وقال عميد المهندسين المعماريين الموريتانيين، منيه ولد التاه، إن المجلس وضع على قائمة مشاريع القرارات المقدمة للاجتماع، عدة نقاط من بينها: تعبئة مهندسين معماريين متخصصين لاعمال الترميم المطلوبة، والدعوة لخطة وطنية لحماية التراث المعماري الموريتاني

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي بمشاركة مهندسين معماريين موريتانيين متخصصين في صيانة التراث المعماري

وعمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين هو هيئة مهنية موريتانية، تم انشاؤها عام 2009 بموجب القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري في موريتانيا ، وتعني بالترخيص للمهنيين وتقديم الاستشارة في مجالها للسلطات العمومية.

وانهارت أجزاء من جامع ولاته العتيق شرقي موريتانيا، إثر عاصفة مطرية ضربت المدينة التاريخية الأسبوع الماضي، تسببت في أضرار متفاوتة في السور التاريخي للمدينة وكذلك في المنازل، ولم يجر الحديث عن أية أضرار بشرية.

وأصدرت الرئاسة الموريتانية أوامر للجهات المعنية بترميم الأجزاء المتضررة من المسجدة الذي يعود تأسيسه إلى القرن الأول الهجري كما تذكر مصادر تاريخية، وقد صنفته منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

وكان الجامع قد تعرض لانهيار مماثل جراء السيول عام 2008، وبلغت تكلفة ترميم الأجزاء المتضررة منه 20 مليون أوقية آنذاك.