دعت موريتانيا إلى ضرورة العمل بكل الوسائل من أجل وقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان السفير المكلف بمهمة بوزارة الخارجية الموريتانية، حسني الفقيه، خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالمملكة السعودية.

وذكر حسني الفقيه، بموقف موريتانيا الثابت الذي يؤكد ضرورة العمل من أجل إيجاد حل نهائي مستدام للقضية الفلسطينية يستند إلى المبادرة العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.