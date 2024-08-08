قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية، عبد الله سيدي محمد وديه،إن المأمورية الجديدة للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يعد فيها إنذار، بل سيتم الشروع في تطبيق الاجراءات القانونية في حق المشتبه بهم باخلاس المال العام.

ودعا خلال الاجتماع الأول للديوان في وزارة الصحة، إلى احترام المال العام بوصفه خطا أحمر.

وأكد ولد وديه، على ضرورة التقيد بوقت الدوام واحترامه، بصفته ملكا عاما لا يقل أهمية عن المال العام، والتعهد والالتزام بإنجاح وتنفيذ برنامج الرئيس بخصوص القطاع الصحي، حسب تعبيره.

وأضاف أنه جاء من أجل العمل مع الجميع بهدف الارتقاء بهذا القطاع، مشددا على ضرورة التضامن بين كل أطقم الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد، ضمن خطة محكمة وفريق متجانس متضامن، إضافة إلى الالتزام بالصلاحيات وعدم تجاوزها أو تداخلها، وكذا الزامية المتابعة، والسير في ركاب القانون، واحترام المال العام بوصفه خطا أحمر.