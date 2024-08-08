قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن مداخيل ضرائب قطاع الزراعة، في الأشهر المنقضية من العام الحالي (2024)، بلغت 200 مليار أوقية قديمة.

جاء ذلك خلال نقطة صحفية، عقدها رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، استعرض فيها بالأرقام، مداخيل الضرائب والجمارك، المفروضة على القطاع الخاص، خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن “محاصيل الضرائب سنة 2022، وصلت مبلغ 236 مليار أوقية قديمة، فيما وصلت في سنة 2023 إلى 250 مليار أوقية قديمة”، حسب قوله

وأشار إلى أن استيراد مادة الأرز، تراجع بشكل مستمر، حتى السنة الحالية من خلال زيادة المساحات المزروعة وبناء مصانع التقشير التى بلغت 30 مصنعا لتقشير الارز.

وأبرز فى هذا السياق أن جهود الخصوصيين فى مجال الأرز ماكانت لتحقق ماوصلت إليه لولا جهود السلطات العمومية التى وفرت السماد بنسبة 50%، وربطت معظم المزارع فى ولاية اترارزه بالكهرباء وقامت بإعفاء المستلزمات الزراعية من الرسوم الجمركية، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة ب 6900 هكتار معظمها فى اركيز والباقي فى مختلف مناطق الوطن.