قدمت وحدات من مركز تدريب المغاوير التابع للجيش الموريتاني في بلدية انبيكة، بعمليات لمساعدة المتضررين من مياه الأمطارالتي شهدتها مناطق من ولاية تكانت خلال اليومين الأخيرين.

وتسببت السيول التي خلفتها الأمطار، في خسائر مادية مختلفة، بعد دخول المياه إلى بعض المنازل والمحلات التجارية في حي المبروك الواقع في منطقة منخفضة.

وأدى حاكم مقاطعة المجرية محمد يحي ولد عبد الوهاب، زيارة تفقد لبعض المناطق التي تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدية أنبيكه وعاين المناطق المتضررة واطلع على الخسائر التي سببتها السيول الناجمة عن هذه الأمطار.

وأكد الحاكم أن كل الوسائل البشرية واللوجستية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي خطر، مطالبا الجميع بضرورة الإبتعاد عن أماكن الخطر، خاصة المجاري ومناطق مصب الأودية القادمة من سلسلة الجبال الواقعة على مرتفع الهضبة، لما يشكل ذلك من خطر على الإنسان والممتلكات خلال هذا الفصل نتيجة السيول .

وأضاف أن السلطات المحلية قامت بإحصاء شامل للخسائر الناجمة عن السيول، واستجلاب آليات (جرارات) لوضع حواجز رملية لحماية الأحياء التي تهددها السيول بمدينة أنبيكه ونقل البعض إلى مناطق آمنة وذلك بالتنسيق مع مركز تدريب المغاوير وبلدية تامورت أنعاج .

وأشار إلى أن اللجنة المقاطعية للطوارئ عقدت اجتماعا بسكان المدينة، وطلبت من الذين يقيمون قرب مجاري السيول الإبتعاد عن هذه المنطقة والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا في هذه الفترة على الأقل.