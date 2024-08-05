أعلنت وزارة الخارجية السنغالية في بيان، أنها استدعت السفير الأوكراني في دكار، لنشره مقطع فيديو يدعم الهجمات الدامية الأخيرة ضد الجيش المالي وحلفائه الروس.

وتكبد الجيش المالي ومقاتلون من مجموعة فاغنر، لخسائر كبيرة بعد معركة ضد المسلحين الأزواديين، خلال معاك في أقصى شمالي البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت الخارجية السنغاليةإنها “لاحظت باستغراب نشر صفحة فيسبوك الخاصة بالسفارة الأوكرانية في دكار، فيديو دعائيا للجيش الأوكراني مصحوبا بتعليق من سفير أوكرانيا نفسه”.

ودانت الوزارة المنشور الذي “يقدم دعما لا لبس فيه ومطلقا للهجوم الإرهابي الذي ارتكبه متمردون طوارق وأعضاء من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي، على القوات المسلحة المالية، ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوفها” حسب تعبير البيان.

وأضافت أنه “تماشيا مع موقفها القائم على الحياد البناء في النزاع الروسي الأوكراني، لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع أي محاولة لنقل الدعاية الإعلامية الجارية في هذا النزاع إلى أراضيها”.

وتابعت الوزارة أن السنغال “ترفض الإرهاب بجميع أشكاله، ولا يمكنها أن تقبل على أراضيها وبأي شكل من الأشكال، تعليقات وإشارات في اتجاه تبرير الإرهاب، خاصة عندما يهدف الأخير إلى زعزعة استقرار بلد شقيق مثل مالي”.

وقالت إنها استدعت السفير الأوكراني في دكار لتذكيره “بالتزامات التحفظ وضبط النفس وعدم التدخل التي يجب أن تصاحب جسامة مهمته وجديتها”.