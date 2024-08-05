خلدت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، مساء أمس الأحد في نواكشوط، اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، الذي يصادف الرابع من أغسطس.

ويأتي تخليد هذا اليوم في ظل المعاناة الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية من قبل العدو الإسرائيلي، وكذا الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال سفير دولة الفلسطيني في نواكشوط، محمد الأسعد، إن الهدف من تخليد هذا اليوم هو تسليط الضوء على المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، ونقل رسائل واضحة بشأن هاتين القضيتين المركزيتين للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من طرف الآلة الاسرائيلية الاحتلالية الظالمة، مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بكل أنواع التحريض ضد الشعب الفلسطيني.

وبدوره، أوضح رئيس بعثة الشرطة الفلسطينية في موريتانيا، أكرم ثابت، أن هذا اليوم هو مبادرة لحث العالم على نصرة غزة وتوقيف الإبادة والتعذيب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحرب في غزة تجاوزت كل الحدود وخرقت كل المواثيق الدولية.