أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية بأن مقاييس المطر سجلت خلال الــ 24 كميات الأمطار التالية:
الجوض الشرقي:
توف………………61 ملم
فينيه………………60 ملم
منت أحميديت………………55 ملم
عين أولاد عمار………………50 ملم
جمانيه………………48 ملم
دجيكني………………47 ملم
أقليك أهل محمد………………45 ملم
كصر البركه………………45 ملم
حاسي الخالفه………………45 ملم
بولكلال………………42 ملم
أعوينات أزبل………………35 ملم
تيشيليت لكور………………35 ملم
أهل أبلال………………35 ملم
أهل عين الحولي………………35 ملم
أقليك أهل تار………………34 ملم
كصر أهل أحميده………………30 ملم
آمريشه………………30 ملم
المبروك………………15 ملم
الحوض الغربي:
كرنفل………………80 ملم
تارى………………70 ملم
الرضى………………60 ملم
كني أولاد مالك………………60 ملم
زاكيه أم أعكال………………55 ملم
تيشيليت………………52 ملم
ملحس 1………………50 ملم
أم لحبال………………50 ملم
أكجرت………………43 ملم
بنعمان………………40 ملم
واد أمحمد………………40 ملم
برباره………………40 ملم
بيضت الماء………………35 ملم
بغداد………………35 ملم
أدويراره………………34 ملم
بودمغه………………31 ملم
أقليك إدوعلي………………25 ملم
دار العلا………………20 ملم
نعمة الله 1………………60 ملم
نعمة الله 2………………60 ملم
طالي لخظر………………60 ملم
مدبوكو………………60 ملم
كريدات………………55 ملم
الرزام………………40 ملم
الفلانيه………………27 ملم
كوبني………………26 ملم
عرفات………………25 ملم
صدره بيظه………………20 ملم
حاسي عبدلله………………86 ملم
باكوينيت………………76 ملم
ليبه………………55 ملم
تنبدغه………………54 ملم
قرقار………………53 ملم
الدفعه………………50 ملم
بشرى………………50 ملم
عين فربه………………36 ملم
كلب الخير………………20 ملم
المهبوله………………32 ملم
أتويميرت………………24 ملم
كيعت البكره………………20 ملم
دار أهل عمار الشيخ………………20 ملم
السعاده………………20 ملم
المبروك………………17 ملم
ريوك………………15 ملم
الراظي………………15 ملم
لعزيله………………12 ملم
كيعت أتيدومه………………10 ملم
لمقيمظه………………10 ملم
بلمحار………………10 ملم
الصفى………………06 ملم
تامشكط………………05 ملم
لكريفه………………04 ملم
أصط………………50 ملم
أطويل………………47 ملم
كتول………………40 ملم
بونيه………………40 ملم
آشويف………………30 ملم
مسيل كرفافه………………30 ملم
بغداد………………21 ملم
تابوديت………………20 ملم
أحريجت أهل الشيخ أحمد………………20 ملم
أبريمه………………15 ملم
لعصابه:
الملكه………………38 ملم
حي المنار………………33 ملم
جده أهل الفاظل………………30 ملم
دار النجات………………27 ملم
كفافه إفلان………………16 ملم
كيفه………………11 ملم
أم أشكاك………………11 ملم
كني أردانه………………11 ملم
إكني أهل نوح………………10 ملم
أكفافه كرجمه………………10 ملم
أذراع………………09 ملم
دار العافيه………………09 ملم
قراده………………05 ملم
أحسي البكاي………………04 ملم
كاقي………………40 ملم
أشكيك………………37 ملم
حيكامه………………30 ملم
أنخيله………………30 ملم
أولاد حمه………………29 ملم
بافراره………………25 ملم
أدفيعه ذلول………………17 ملم
أهل بكه………………16 ملم
أولاد الامين………………15 ملم
لهميكيه………………15 ملم
ورينكل………………15 ملم
لعوينه البيظه………………15 ملم
أدي إفلان………………14 ملم
أعوينات الظب………………14 ملم
أدفعه أهل إياله………………12 ملم
أشكاطه………………11 ملم
الفرع أهل أحمد………………10 ملم
هامد………………09 ملم
تناها………………07 ملم
طفر آكريديد………………06 ملم
لغاثه كلرو………………06 ملم
كنكوصه………………05 ملم
بولحراث………………30 ملم
باركيول………………20 ملم
لفطح………………68 ملم
الكنبه………………55 ملم
الجامع………………51 ملم
الطارف………………50 ملم
بومديد………………47 ملم
سهول………………40 ملم
لكديم………………37 ملم
الرك………………35 ملم
أمنيكعه………………25 ملم
أبروده………………24 ملم
تصلح………………23 ملم
أزيره………………18 ملم
المدينه المنوره………………02 ملم
كرو………………08 ملم
كامور………………07 ملم
القايره………………05 ملم
كوركول:
أمبود………………41 ملم
أحسي أحمد………………40 ملم
تنترامه………………40 ملم
لمقيشم………………36 ملم
لحرج………………35 ملم
زريكت أهل الحسن………………25 ملم
أدباي البطحه………………20 ملم
أوش كش………………17 ملم
خظارت لحسي………………15 ملم
الفدره………………15 ملم
أولاد الحاج………………11 ملم
دجيبابا………………10 ملم
نوال بوكادوم………………10 ملم
دجادجبني الشرفه………………08 ملم
أهل أعمر ول أعلي………………05 ملم
أنبركو………………30 ملم
تولل………………15 ملم
سانيه………………13 ملم
مقامه………………10 ملم
صونكو………………10 ملم
أضاو………………10 ملم
الفرع………………08 ملم
سنتو بوماك………………45 ملم
كيهيدي………………30 ملم
أهل النانه………………30 ملم
دجيول………………11 ملم
تفوندى سيفى………………08 ملم
تيتان………………03 ملم
أتويزكره………………77 ملم
سودارى………………20 ملم
بتينكل………………50 ملم
أجريكايه………………40 ملم
ربينة أهل عثمان………………40 ملم
مفتاح الخير………………36 ملم
ول الرامي………………36 ملم
لكصيبه………………30 ملم
كرجومه………………25 ملم
لبراكنه:
ربينة سيدي 3………………70 ملم
بلد الطيب………………68 ملم
لمدن………………50 ملم
أبيدان………………30 ملم
كراع أسدر………………25 ملم
باب الخير………………20 ملم
موندي………………20 ملم
طنطان………………20 ملم
بوقبيره………………18 ملم
آقشوركيت………………09 ملم
عزلات………………05 ملم
ألاك………………05 ملم
تنبارى………………64 ملم
بنيار………………45 ملم
ترتوكل………………45 ملم
بوفل………………38 ملم
دجيكي توبه………………30 ملم
أركوكه 1………………25 ملم
مال………………25 ملم
التجمع بورات………………20 ملم
جيلوار………………20 ملم
بلخطاير………………02 ملم
الفرع………………10 ملم
بابابى………………10 ملم
أقليك محمد الغيث………………18 ملم
تاشوط الطوبه………………15 ملم
بوفكيرين………………11 ملم
صنكرافه………………08 ملم
مكطع لحجار………………04 ملم
أنابيبى………………40 ملم
لليوي………………30 ملم
أمبان………………28 ملم
دجاولل………………28 ملم
ويندينك………………25 ملم
مفتاح الخير………………19 ملم
باكودين………………17 ملم
سورى مالى………………15 ملم
أنبيديعه………………16 ملم
بوشامه………………07 ملم
فوندي………………02 ملم
اترارزة:
آجوير………………53 ملم
أنتيشط………………50 ملم
أنجاكو………………14 ملم
أبدن………………10 ملم
درينايه………………05 ملم
ديك نور………………04 ملم
بوحجره………………3.5 ملم
كرمور………………20 ملم
أجدر المحكن………………15 ملم
سكن أطلابين………………15 ملم
تباص 2………………08 ملم
روصو………………07 ملم
كرماديكى………………06 ملم
الملزم………………06 ملم
آدرار:
أنتيركنت………………18 ملم
تكانت:
كفان 2………………74 ملم
تنتملل………………61 ملم
أدي مجبور………………55 ملم
لحرج………………36 ملم
تيدومات………………35 ملم
الرشيد………………31 ملم
مكسم أبوبكر بن عامر………………26 ملم
القديه………………26 ملم
واد الخير………………20 ملم
أنيملان………………20 ملم
لحويطات………………17 ملم
أدروم………………16 ملم
تجكجه………………15 ملم
سد البركه………………15 ملم
فرع التمات………………09 ملم
تنسيم………………07 ملم
سلمبو………………85 ملم
دار السلامه………………70 ملم
أدي لاله………………42 ملم
آقوجفت………………40 ملم
قيروان………………25 ملم
أن وجهنه………………25 ملم
أشرم………………25 ملم
أدجوينكي………………20 ملم
المجريه………………18 ملم
أنبيكه………………17 ملم
السياسه………………08 ملم
ورار………………06 ملم
لكريع………………02 ملم
لخشب………………24 ملم
كيدي ماغه:
آرقاو………………53 ملم
واعرت أهل لفظيل………………30 ملم
بوعته………………25 ملم
أماكا بولحيه………………20 ملم
كوري………………17 ملم
قابو………………16 ملم
مدن بوكو………………15 ملم
الإسلام………………15 ملم
بوكودجام………………15 ملم
الملكه………………14 ملم
كمب أنضاو………………11 ملم
أمباله أهل باريك ………………10 ملم
سولوقو………………10 ملم
واد أنعاج………………08 ملم
أمباله المركز………………08 ملم
سابو سيرى………………08 ملم
لمبغدد………………08 ملم
أهل سكابه………………08 ملم
دجيكوني………………07 ملم
دجاكيلي………………07 ملم
شيه 2………………07 ملم
شيه 1………………06 ملم
الصوفي………………05 ملم
أزنيكي العربي………………04 ملم
سد الماء………………02 ملم
آماكا أهل المختار………………02 ملم
أذن لفرس………………30 ملم
ومبو………………22 ملم
طبال 1………………21 ملم
أهل الحسن………………20 ملم
أهل أركيك………………20 ملم
تيشطايه………………17 ملم
أهل عالي الجديده………………17 ملم
بوكربه………………15 ملم
ول رامي بديزكن………………15 ملم
تاقوتلا………………15 ملم
بوعنز………………11 ملم
طبال 4………………10 ملم
ول رامي تادريصه………………10 ملم
سانيدجيري………………05 ملم
أنخيله 1………………05 ملم
أجار سونيكي………………04 ملم
دجيكي………………02 ملم
حاسي شكار………………19 ملم
تينل دجبايه………………12 ملم
ول بني سونيكى………………11 ملم
سيليبابي………………11 ملم
تاشوط………………10 ملم
حمدلله………………10 ملم
دجانكرمو………………08 ملم
واعرت أهل لكحل………………08 ملم
واعرت أهل أحميميد………………08 ملم
أزريكات………………07 ملم
دجيو………………80 ملم
راس الفيل………………30 ملم
درك الطلح………………29 ملم
بوعنز………………25 ملم
سابوره………………20 ملم
العدله………………20 ملم
متعيلك المدن………………20 ملم
شلخه الدخنه………………16 ملم
أبير إفرا………………15 ملم
متعيلك أدباي………………15 ملم
جدو الفلاني………………13 ملم
لبحير………………13 ملم
لمقيشم………………12 ملم
كرفافه………………11 ملم
آكوانيت………………10 ملم
لكليبه………………10 ملم
ول ينج ………………10 ملم
بنعمان………………10 ملم
حاسي البكره………………09 ملم
أعوينات………………09 ملم
ويد أجريد………………07 ملم
العداله………………05 ملم
لحرج………………05 ملم
جدو أهل أمبارك………………05 ملم
لحرج دجام دجام………………04 ملم
انشيري:
بنشاب………………27 ملم
بلواخ………………02 ملم