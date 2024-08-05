بدأت محطة الطاقة الشمسية الجديدة، التي أنهت تشييدها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، تزويد مدينة ازويرات، عاصمة ولاية تيرس زمور بالكهرباء، من أجل المساعدة في سد النقص الحاصل على مستوى الطاقة الكهربائية في المدينة.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في مدينة ازويرات، فإن التشغيل التجريبي للمحطة، بدأ أمس الأحد، وسيستمر لمدة لمدة عشرين يوما.

وأضاف نقلا عن مصادر محلية المحطة الجديدة أن المحطة تمكنت خلال ساعات الزوال من تغطية 90% من حاجة المدينة من الكهربائية، وهو ما انعكس على قوة وجودة التيار الكهربائي المغذي للمدينة.

وشهدت المحطة تسجيل انقطاعين على مستوى المدينة كانا مبرمجين لأسباب تتعلق بالتشغيل التجريبي.

وكانت المحطة الكهربائية الشمسية الجديدة، قد بدأت صباح الأحد تجريب 66% من ألواحها الشمسية البالغة حوالي 22 ألفا، وأكتمل تجريب باقي الألواح خلال ساعات النهار.

ووضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني حجر الأساس للمحطة خلال زيارته الأخيرة لمدينة ازويرات، وشيدتها شركة “سنيم”، بهدف التغلب على مشاكل الكهرباء التي تعاني منها المدينة المنجمية.