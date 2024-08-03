أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية بأن مقاييس المطر سجلت مساء أمس الجمعة كميات الأمطار التالية:
الحوض الشرقي:
– مقاطعة أظهر:
صونداج تجكانت 90 ملم
– مقاطعة النعمه:
مفتاحه (2) 53 ملم
أم أفناديش 39 ملم
النعمه 35 ملم
أهل عبد الواحد 30 ملم
حاسي البركه 30 ملم
بنكو 25 ملم
أعوينات راجاط 22 ملم
أمات لعكاريش 22 ملم
شعبت أولاد الفاقي 20 ملم
المطار 15 ملم
حاسي أتيله 05 ملم
– مقاطعة ولاته:
ولاته 08 ملم
– مقاطعة تمبدغه:
لقويركه60 ملم
بوصطه 15 ملم
تمبدغه 13 ملم
– مقاطعة آمرج:
أم أعشيش 48 ملم
الجامع 45 ملم
دار العافيه أشرفه 45 ملم
بومسعود 35 ملم
أبيبكر (1) 35 ملم
أصفحه الحمره 25 ملم
لكرين (2) 15 ملم
آمرج 03 ملم
أم أنور 03 ملم
الحوض الغربي
– مقاطعة أطويل
كتول 1 ملم
أطويل 03 ملم
– مقاطعة كوبني:
أفلانيه 07 ملم