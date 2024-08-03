نشرت مجموعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في النيجر أمس، مقطع فيديو يظهر رجلين قالت إنهما “رهينتان” من روسيا يقولان إنهما خطفا في مبانغا في جنوب غرب هذا البلد الإفريقي.

وقال المختطف الأول إنه يدعى “يوريت”، مضيفا: “ولدت في روسيا وأعيش في أوكرانيا وأعمل جيولوجيا في شركة روسية في مبانغا، حيث اعتقلتني جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

وقال الثاني إن اسمه” غريغ (غير واضح)”، متابعا “أنا من روسيا. أتيت إلى النيجر قبل شهر للعمل لصالح شركة روسية. منطقة العمل هي مبانغا حيث اعتقلتني جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.

وتحدث الرجلان باللغة الانكليزية في الفيديو غير المؤرخ، كما أنهما لم يذكرا متى تم اختطافهما.

وتقع مبانغا في منطقة تيلابيري بالقرب من حدود النيجر مع بوركينا فاسو ومالي، ويوجد فيها العديد من مناجم الذهب.

وهذه أحدث عملية خطف في المنطقة. ففي يونيو 2021، خطف مسلحون مواطن ين صيني ين في مبانغا وأ طلق سراحهما بعد تسعة أشهر.

رسميا ، لم يعد لدى المجموعة أي رهائن غربيين منذ ذلك الحين.