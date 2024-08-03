عبر حزب الإنصاف (الحاكم) في موريتانيا، عن شكره للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على اختياره المختار ولد أجاي وزيراً أول، معتبراً تعيينه “متناغم مع ما تمليه متطلبات المرحلة”.

وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت، إنه “يبارك للوزير الأول الثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية”، مشيراً أن “النزاهة والمصداقية أهم محددات التعيين في هذا العهد”.

كما هنأ الحزب الوزير الأول السابق محمد ولد بلال على “ما قدم للوطن، خلال أربع سنوات” وصفها إنها كانت “من العمل الجاد والدؤوب لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية خلال مأموريته الأولى”. حسب البيان