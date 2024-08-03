قال النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، إن تعيين المختار ولد اجاي وزيراً أول، “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

ووصف ولد اعبيد، الذي حل ثانيا في السباق الرئاسي الأخير، في تدوينة على الفيسبوك، هذا التعيين بأنه “كسر لهيمنة الجناح الظلامي، وأباطرة المال على النظام” وفق تعبيره.

وأضاف: “أتمنى للوزير الأول أن ينجح في محاربة الفساد والحوار والتقارب مع المعارضة”.

وأشار إلى أنه يتمنى كذلك “ترخيص الأحزاب السياسية، وأولها حزب الرگ، والأحزاب الأخرى المشمولة في التحالف الذي دعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة”، وفق تعبيره.

وعُيّن المختار ولد اجاي، مساء أمس الجمعة، وزيراً أول، بعد ساعات من تقديم الوزير الأول السابق محمد ولد بلال مسعود، استقالة حكومته، وهو ما تمّ بعد يوم من تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، لمأمورية ثانية.