أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية بأن مقاييس المطر سجلت مساء أمس السبت كميات الأمطار التالية:
الحوض الشرقي:
دجيكني:
المبروك 60 ملم
آمريشه 25 ملم
دجيكني 10 ملم
تيشيليت لكور 05 ملم
آمرج الملس 65 ملم
دجيكي 50 ملم
دار البركه 1 50 ملم
أمرج 48 ملم
أشبار 46 ملم
بوطيب 38 ملم
أكرين 2 36 ملم
آمرج الإبل 35 ملم
أنجامه 35 ملم
أم النور 3 35 ملم
بومسعود 30 ملم
لمداوم أهل نحوي 30 ملم
الصفحخ الحمره 25 ملم
باسكنو:
مدخل أولاد زيد 85 ملم
المنصور 50 ملم
سرى دوبه 50 ملم
أحسي لبيظ 41 ملم
حاسي بيبه 14 ملم
فصاله 13 ملم
النعمه أم أفنادش 45 ملم
بوخزامه 40 ملم
النعمه 36 ملم
شعبت أولاد الفاقي 35 ملم
أعوينات راجاط 31 ملم
مفتاح 2 30 ملم
حاسي سيدي 30 ملم
أمات لعكاريش 25 ملم
أهل بيرني 25 ملم
مقام التيسير 20 ملم
بنكو 19 ملم
المطار 18 ملم
ولاته حاسي القبره 50 ملم
ولاته 42 ملم
أهل عباد 20 ملم
آرشان 15 ملم
الستريه 06 ملم
تنبدغه ديده قلي 66 ملم
بوصطيله 58 ملم
بوصطه 55 ملم
شرم الشيخ 55 ملم
لبحيره 55 ملم
تنبدغه 46 ملم
أم أسبوعه 45 ملم
أطويل 35 ملم
عدل بكرو سيفان 96 ملم
بولكيه 55 ملم
المصكول 45 ملم
أنبري الدلاح 35 ملم
عدل بكرو 15 ملم
أنبارات أرمه 11 ملم
لكريص 09 ملم
آسكرى 08 ملم
الحوض الغربي:
تامشكط:
لعزيله 40 ملم
بقرلي 17 ملم
كب أنوامر 15 ملم
كلاله 15 ملم
تامشكط 12 ملم
الطينطان :
أزميته 86 ملم
الطينطان 58 ملم
صونداج 35 ملم
ليبه 15 ملم
عين فربه 15 ملم
أطويل أبريمه 45 ملم
لعيون عين أبهاه 60 ملم
بدر 55 ملم
أصليليحيه الشرقيه 45 ملم
مكانت 42 ملم
حرمين 40 ملم
أم لحياظ 40 ملم
لعيون 32 ملم
أشلخه 24 ملم
أبيشيش 20 ملم
صفني 12 ملم
لعصابه كيفه أم القرى 46 ملم
بوكعارى 45 ملم
حي المنار 33 ملم
جده أهل الفاظل 30 ملم
كفافه كرجمه 20 ملم
أقورط 14 ملم
بوكادوم 13 ملم
باب السلام باحمد 12 ملم
آمرجل 10 ملم
أقليك أهل حمه فزاز 07 ملم
قراده 05 ملم
كيفه 04 ملم
أفام لخذيرات 04 ملم
بومديد طارف 30 ملم
أزيره 25 ملم
أمنيكعه 25 ملم
تصلح 20 ملم
الجامع 20 ملم
بومديد 15 ملم
الرك 13 ملم
أبروده 12 ملم
لكديم 08 ملم
الكنبه 06 ملم
كنكوصه:
آكماميم 11 ملم
كرلا بيري 09 ملم
حي كامل 08 ملم
أدفيعه أبراهيم العبد 08 ملم
بانبير 06 ملم
كنكوصه 04 ملم
كرو:
كرو 45 ملم
بلهراتك 14 ملم
القايره 02 ملم
كوركل:
أمبود:
كراع الفيله 45 ملم
كراع أجمل 30 ملم
أركنه 27 ملم
أدباي أحديدلي 25 ملم
أكويدل 25 ملم
لميبرات 21 ملم
الفدره 20 ملم
أنوال بوكادوم 20 ملم
لمسيكم 20 ملم
العداله 20 ملم
فرع لادم 15 ملم
أمبود القديم 15 ملم
ول بقرو 15 ملم
المطاوله 13 ملم
لوريمه 13 ملم
أمبود 12 ملم
جداها 12 ملم
فم لكليته 11 ملم
لمقيمظ 09 ملم
كوب أهل جعفر 05 ملم
كيهيدي دندي 11 ملم
مونكل :
بوكول 55 ملم
آزكيلم 45 ملم
بوذروه 1 40 ملم
الحله 21 ملم
آفديدير 20 ملم
لحنيكات 16 ملم
مونكل 15 ملم
تجمع أفدجار 13 ملم
جاطل لكصر 13 ملم
ميت 04 ملم
لكصيبه:
لكصيبه 02 ملم
لبراكنه:
ألاك:
زقلان 51 ملم
آقشوركيت 40 ملم
جده 38 ملم
بوحديده 27 ملم
بغداد 10 ملم
ألاك 09 ملم
لعليبات 09 ملم
مال:
أظليم 35 ملم
بنار 25 ملم
ترتوكل 10 ملم
أكني 10 ملم
آمريشات 10 ملم
بلخطاير 08 ملم
كرباله 08 ملم
بوكى:
أفكيرينات 113 ملم
بدر 28 ملم
بوكى 10 ملم
مكطع لحجار:
مكطع لحجار 01 ملم
أترارزه:
روصو:
أجدر المحكن 51 ملم
أشكارى 40 ملم
سكن أطلابين 30 ملم
بغداد 25 ملم
تنباص 2 20 ملم
ربينت ول لعمش 16 ملم
كر ماديكى 10 ملم
روصو 10 ملم
واد الناقه:
الموسميه 45 ملم
القرص 16 ملم
زار 15 ملم
ربينت أولاد يحي 15 ملم
واد الناقه 12 ملم
لفريوه 12 ملم
دمان 10 ملم
أحسي بوأحمد 09 ملم
بير أتورس 05 ملم
أتيكان المبروك 110 ملم
أم القري 35 ملم
أتيكان 32 ملم
بير الفتح 15 ملم
عمارا 11 ملم
لكصيبه 2 10 ملم
المذرذره:
شيكنت 25 ملم
لحسي 18 ملم
المرام 17 ملم
المبروك الخط 17 ملم
لنبغدد 14 ملم
كراع لحمر 13 ملم
تاكيلالت 10 ملم
توفيق 10 ملم
المذرذره 05 ملم
عاي شايه 03 ملم
الملزم 03 ملم
تيكنت 02 ملم
أركيز آوكار 107 ملم
أنتيزيت 90 ملم
الميمون 75 ملم
تنبيعلي 70 ملم
بوطلحايه 65 ملم
تن حمد 50 ملم
معطه مولان 48 ملم
آجوير 43 ملم
ملكه لمراير 30 ملم
لكويسي 25 ملم
برينه 16 ملم
أبير الفتح 15 ملم
ربينه 15 ملم
أركيز 10 ملم
النعيم 10 ملم
أجار 10 ملم
تذرذرت 08 ملم
بوتلميت:
بوتنبسكيت 150 ملم
عكريش 130 ملم
الميسر 75 ملم
كندلك 65 ملم
القام الشمالي 55 ملم
إيجناون 50 ملم
أبير البن 50 ملم
أن تيشط 50 ملم
أجناون 1 50 ملم
بوتلميت 49 ملم
العداله 35 ملم
تن قدج 30 ملم
النعيم 27 ملم
النباقيه 22 ملم
دار السلامه 20 ملم
المحمديه 20 ملم
كرمسين:
الجامع 16 ملم
أديه 05 ملم
لبيرد 05 ملم
علب أحمدين 04 ملم
أحسي القسلات 03 ملم
دارا 03 ملم
تن قدجايت 03 ملم
أنبلل 03 ملم
أمل السرور 02 ملم
أعويفيه 02 ملم
بنبري 02 ملم
آدرار:
أطار:
لكصير 27 ملم
تيارت 11 ملم
أطار 03 ملم
عين أهل طايع 03 ملم
يقرف 03 ملم
أوجفت:
أوجفت 05 ملم
تكانت:
تجكجه:
أكرج البهنيس 80 ملم
نبط 60 ملم
أنطورطه 45 ملم
أقلمبيت 40 ملم
تجكجه 39 ملم
أكفان 2 39 ملم
أشاريم 34 ملم
أكفان 1 30 ملم
صالت أنعوي 30 ملم
أظهر لعمود 24 ملم
لحويطات 15 ملم
أنيملان 10 ملم
آكنان 05 ملم
مكسم أبوبكر بن عامر 02 ملم
المجريه:
المشرع 80 ملم
آكنيكر 70 ملم
أنبيكه 64 ملم
أركينات أهل خيده 55 ملم
أجوينكي 27 ملم
المجريه 09 ملم
كيدي ماغه:
قابو:
قابو 16 ملم
الإسلام 15 ملم
دجيكوني 03 ملم
سابو سيرى 03 ملم
ومبو ومبو 14 ملم
أينشيري:
أكجوجت:
تماكوط 22 ملم
برج السعاده 06 ملم
أكجوجت 02 ملم
انواكشوط الغربيه :
السبخه:
السبخه 04 ملم
تفرغ زينه 03 ملم
لكصر 02 ملم
أنواكشوط الشماليه:
توجنين:
توجنين 03 ملم
دار النعيم 02 ملم
أنواكشوط الجنوبيه:
الرياض 12 ملم
عرفات 05 ملم
الميناء 05 ملم.