انهارت أجزاء من جامع ولاته العتيق شرقي البلاد إثر عاصفة مطرية ضربت المدينة التاريخية ليل السبت/الأحد.

وأظهرت صور متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي أن السيول الناتجة عن العاصفة جرفت جزءًا كبيرًا من الجدار الشرقي من المسجد المحاذي للمحراب.

وتسببت السيول في أضرار متفاوتة في السور التاريخي للمدينة وكذلك في المنازل، ولم يجر الحديث عن أية أضرار بشرية.

وقالت وزارة الداخلية واللامركزية في نشرة الطوارئ التي توزعها بشكل يومي إن السلطات نجحت في وضع حد للتسرّب في سور المدينة.

كما أعلنت عن تكفل هيئة المدن القديمة بترميم الجامع العتيق.

ويعود تأسيس الجامع العتيق إلى القرن الأول الهجري كما تذكر مصادر تاريخية، وقد صنفته منظمة اليونيسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

وكان الجامع قد تعرض لانهيار مماثل جراء السيول عام 2008، وبلغت تكلفة ترميم الأجزاء المتضررة منه 20 مليون أوقية آنذاك.